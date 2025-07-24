通貨 / MBLY
MBLY: Mobileye Global Inc - Class A
14.59 USD 0.34 (2.39%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MBLYの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり14.50の安値と14.97の高値で取引されました。
Mobileye Global Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.50 14.97
1年のレンジ
11.12 22.51
- 以前の終値
- 14.25
- 始値
- 14.79
- 買値
- 14.59
- 買値
- 14.89
- 安値
- 14.50
- 高値
- 14.97
- 出来高
- 15.381 K
- 1日の変化
- 2.39%
- 1ヶ月の変化
- 5.72%
- 6ヶ月の変化
- 1.46%
- 1年の変化
- 5.80%
