통화 / MBLY
MBLY: Mobileye Global Inc - Class A
14.91 USD 0.32 (2.19%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MBLY 환율이 오늘 2.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.52이고 고가는 15.02이었습니다.
Mobileye Global Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MBLY News
일일 변동 비율
14.52 15.02
년간 변동
11.12 22.51
- 이전 종가
- 14.59
- 시가
- 14.76
- Bid
- 14.91
- Ask
- 15.21
- 저가
- 14.52
- 고가
- 15.02
- 볼륨
- 16.177 K
- 일일 변동
- 2.19%
- 월 변동
- 8.04%
- 6개월 변동
- 3.69%
- 년간 변동율
- 8.12%
