货币 / MBLY
MBLY: Mobileye Global Inc - Class A
13.78 USD 0.01 (0.07%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBLY汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点13.66和高点13.91进行交易。
关注Mobileye Global Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBLY新闻
日范围
13.66 13.91
年范围
11.12 22.51
- 前一天收盘价
- 13.79
- 开盘价
- 13.80
- 卖价
- 13.78
- 买价
- 14.08
- 最低价
- 13.66
- 最高价
- 13.91
- 交易量
- 7.119 K
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- -0.14%
- 6个月变化
- -4.17%
- 年变化
- -0.07%
