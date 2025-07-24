Валюты / MBLY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MBLY: Mobileye Global Inc - Class A
13.78 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBLY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.66, а максимальная — 13.91.
Следите за динамикой Mobileye Global Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBLY
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- Lyft, May Mobility roll out robotaxi service in Atlanta
- Intel exec moves, custom silicon unit positive for chipmaker’s transformation: WF
- Copart Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Qualcomm, BMW launch automated driving system to better compete in growing market
- Deutsche Bank reiterates Buy rating on Mobileye stock ahead of IAA Munich
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Mobileye Global appoints David Zinsner and Naga Chandrasekaran to board
- Rivian's Q2 Earnings Miss Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Mobileye at Oppenheimer Conference: Strategic Insights on Autonomous Tech
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- Navigating the Robotaxi Revolution: Uber, Lyft, EPS Preview
- Mobileye Q2: The Turnaround Begins (NASDAQ:MBLY)
- Waymo Partners with Avis for Dallas Robotaxi Launch - TipRanks.com
- Mobileye Q2 Earnings Beat Estimates, 2025 Guidance Raised
- Investor Reaction To Predictable Mobileye Earnings Was Negative: Analyst - Mobileye Global (NASDAQ:MBLY), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- All You Need to Know About Mobileye (MBLY) Rating Upgrade to Buy
- Mobileye Posts 15 Percent Gain in Q2
- Mobileye stock rating upgraded to Strong Buy by CFRA on robotaxi momentum
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Mobileye stock at $28 price target
- Intel Clears Low Bar For Q2 Sales. Stock Wavers Late.
- Canaccord Genuity raises Mobileye stock price target to $30 on growth outlook
Дневной диапазон
13.66 13.91
Годовой диапазон
11.12 22.51
- Предыдущее закрытие
- 13.79
- Open
- 13.80
- Bid
- 13.78
- Ask
- 14.08
- Low
- 13.66
- High
- 13.91
- Объем
- 7.119 K
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -4.17%
- Годовое изменение
- -0.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.