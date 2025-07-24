CotationsSections
Devises / MBLY
Retour à Actions

MBLY: Mobileye Global Inc - Class A

14.91 USD 0.32 (2.19%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MBLY a changé de 2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.52 et à un maximum de 15.02.

Suivez la dynamique Mobileye Global Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBLY Nouvelles

Range quotidien
14.52 15.02
Range Annuel
11.12 22.51
Clôture Précédente
14.59
Ouverture
14.76
Bid
14.91
Ask
15.21
Plus Bas
14.52
Plus Haut
15.02
Volume
16.177 K
Changement quotidien
2.19%
Changement Mensuel
8.04%
Changement à 6 Mois
3.69%
Changement Annuel
8.12%
20 septembre, samedi