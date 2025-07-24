Divisas / MBLY
MBLY: Mobileye Global Inc - Class A
14.25 USD 0.47 (3.41%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MBLY de hoy ha cambiado un 3.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.74, mientras que el máximo ha alcanzado 14.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mobileye Global Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.74 14.54
Rango anual
11.12 22.51
- Cierres anteriores
- 13.78
- Open
- 13.75
- Bid
- 14.25
- Ask
- 14.55
- Low
- 13.74
- High
- 14.54
- Volumen
- 11.684 K
- Cambio diario
- 3.41%
- Cambio mensual
- 3.26%
- Cambio a 6 meses
- -0.90%
- Cambio anual
- 3.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B