IPWR: Ideal Power Inc
5.45 USD 0.25 (4.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IPWRの今日の為替レートは、4.81%変化しました。日中、通貨は1あたり5.27の安値と5.66の高値で取引されました。
Ideal Power Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IPWR News
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ideal Power Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Ideal Power Q2 2025 shows stock surge
- Ideal Power receives order from global Tier 1 automotive supplier
- EXCLUSIVE: Ideal Power Taps Kaimei Electronic To Distribute Products Across Asia - Ideal Power (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Ideal Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Ideal Power: Revenue Ramp And Stellantis Phase 3 Around The Corner (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.27 5.66
1年のレンジ
3.77 8.62
- 以前の終値
- 5.20
- 始値
- 5.32
- 買値
- 5.45
- 買値
- 5.75
- 安値
- 5.27
- 高値
- 5.66
- 出来高
- 164
- 1日の変化
- 4.81%
- 1ヶ月の変化
- 6.86%
- 6ヶ月の変化
- -0.55%
- 1年の変化
- -32.63%
