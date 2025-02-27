통화 / IPWR
IPWR: Ideal Power Inc
6.67 USD 1.22 (22.39%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IPWR 환율이 오늘 22.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.44이고 고가는 6.90이었습니다.
Ideal Power Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IPWR News
일일 변동 비율
5.44 6.90
년간 변동
3.77 8.62
- 이전 종가
- 5.45
- 시가
- 5.46
- Bid
- 6.67
- Ask
- 6.97
- 저가
- 5.44
- 고가
- 6.90
- 볼륨
- 381
- 일일 변동
- 22.39%
- 월 변동
- 30.78%
- 6개월 변동
- 21.72%
- 년간 변동율
- -17.55%
20 9월, 토요일