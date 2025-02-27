Moedas / IPWR
IPWR: Ideal Power Inc
5.51 USD 0.31 (5.96%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IPWR para hoje mudou para 5.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.27 e o mais alto foi 5.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Ideal Power Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IPWR Notícias
Faixa diária
5.27 5.66
Faixa anual
3.77 8.62
- Fechamento anterior
- 5.20
- Open
- 5.32
- Bid
- 5.51
- Ask
- 5.81
- Low
- 5.27
- High
- 5.66
- Volume
- 151
- Mudança diária
- 5.96%
- Mudança mensal
- 8.04%
- Mudança de 6 meses
- 0.55%
- Mudança anual
- -31.89%
