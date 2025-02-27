Валюты / IPWR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IPWR: Ideal Power Inc
5.22 USD 0.18 (3.33%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPWR за сегодня изменился на -3.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.03, а максимальная — 5.38.
Следите за динамикой Ideal Power Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPWR
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ideal Power Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Ideal Power Q2 2025 shows stock surge
- Ideal Power receives order from global Tier 1 automotive supplier
- EXCLUSIVE: Ideal Power Taps Kaimei Electronic To Distribute Products Across Asia - Ideal Power (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Ideal Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Ideal Power: Revenue Ramp And Stellantis Phase 3 Around The Corner (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.03 5.38
Годовой диапазон
3.77 8.62
- Предыдущее закрытие
- 5.40
- Open
- 5.14
- Bid
- 5.22
- Ask
- 5.52
- Low
- 5.03
- High
- 5.38
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -3.33%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- -4.74%
- Годовое изменение
- -35.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.