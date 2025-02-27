KurseKategorien
IPWR
IPWR: Ideal Power Inc

6.34 USD 0.89 (16.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IPWR hat sich für heute um 16.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.44 bis zu einem Hoch von 6.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ideal Power Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.44 6.44
Jahresspanne
3.77 8.62
Vorheriger Schlusskurs
5.45
Eröffnung
5.46
Bid
6.34
Ask
6.64
Tief
5.44
Hoch
6.44
Volumen
160
Tagesänderung
16.33%
Monatsänderung
24.31%
6-Monatsänderung
15.69%
Jahresänderung
-21.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K