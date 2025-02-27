Währungen / IPWR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IPWR: Ideal Power Inc
6.34 USD 0.89 (16.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPWR hat sich für heute um 16.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.44 bis zu einem Hoch von 6.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ideal Power Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPWR News
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ideal Power Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Ideal Power Q2 2025 shows stock surge
- Ideal Power receives order from global Tier 1 automotive supplier
- EXCLUSIVE: Ideal Power Taps Kaimei Electronic To Distribute Products Across Asia - Ideal Power (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Ideal Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Ideal Power: Revenue Ramp And Stellantis Phase 3 Around The Corner (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.44 6.44
Jahresspanne
3.77 8.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.45
- Eröffnung
- 5.46
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Tief
- 5.44
- Hoch
- 6.44
- Volumen
- 160
- Tagesänderung
- 16.33%
- Monatsänderung
- 24.31%
- 6-Monatsänderung
- 15.69%
- Jahresänderung
- -21.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K