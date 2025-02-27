FiyatlarBölümler
IPWR: Ideal Power Inc

6.67 USD 1.22 (22.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IPWR fiyatı bugün 22.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.44 ve Yüksek fiyatı olarak 6.90 aralığında işlem gördü.

Ideal Power Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.44 6.90
Yıllık aralık
3.77 8.62
Önceki kapanış
5.45
Açılış
5.46
Satış
6.67
Alış
6.97
Düşük
5.44
Yüksek
6.90
Hacim
381
Günlük değişim
22.39%
Aylık değişim
30.78%
6 aylık değişim
21.72%
Yıllık değişim
-17.55%
21 Eylül, Pazar