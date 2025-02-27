货币 / IPWR
IPWR: Ideal Power Inc
5.20 USD 0.02 (0.38%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IPWR汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点5.00和高点5.51进行交易。
关注Ideal Power Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPWR新闻
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ideal Power Inc earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Ideal Power Q2 2025 shows stock surge
- Ideal Power receives order from global Tier 1 automotive supplier
- EXCLUSIVE: Ideal Power Taps Kaimei Electronic To Distribute Products Across Asia - Ideal Power (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Ideal Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Ideal Power: Revenue Ramp And Stellantis Phase 3 Around The Corner (NASDAQ:IPWR)
- Ideal Power Inc. (IPWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.00 5.51
年范围
3.77 8.62
- 前一天收盘价
- 5.22
- 开盘价
- 5.19
- 卖价
- 5.20
- 买价
- 5.50
- 最低价
- 5.00
- 最高价
- 5.51
- 交易量
- 63
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 1.96%
- 6个月变化
- -5.11%
- 年变化
- -35.72%
