HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A
150.98 USD 4.85 (3.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLNEの今日の為替レートは、3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり147.78の安値と152.41の高値で取引されました。
Hamilton Lane Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
147.78 152.41
1年のレンジ
124.10 203.72
- 以前の終値
- 146.13
- 始値
- 149.19
- 買値
- 150.98
- 買値
- 151.28
- 安値
- 147.78
- 高値
- 152.41
- 出来高
- 729
- 1日の変化
- 3.32%
- 1ヶ月の変化
- -0.39%
- 6ヶ月の変化
- 1.66%
- 1年の変化
- -9.96%
