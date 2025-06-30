クォートセクション
HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A

150.98 USD 4.85 (3.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HLNEの今日の為替レートは、3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり147.78の安値と152.41の高値で取引されました。

Hamilton Lane Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
147.78 152.41
1年のレンジ
124.10 203.72
以前の終値
146.13
始値
149.19
買値
150.98
買値
151.28
安値
147.78
高値
152.41
出来高
729
1日の変化
3.32%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
1.66%
1年の変化
-9.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K