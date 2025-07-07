Divisas / HLNE
HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A
146.13 USD 1.45 (0.98%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HLNE de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 145.55, mientras que el máximo ha alcanzado 150.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hamilton Lane Incorporated - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
145.55 150.31
Rango anual
124.10 203.72
- Cierres anteriores
- 147.58
- Open
- 147.63
- Bid
- 146.13
- Ask
- 146.43
- Low
- 145.55
- High
- 150.31
- Volumen
- 465
- Cambio diario
- -0.98%
- Cambio mensual
- -3.59%
- Cambio a 6 meses
- -1.61%
- Cambio anual
- -12.85%
