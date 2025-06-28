КотировкиРазделы
HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A

147.58 USD 1.05 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HLNE за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.44, а максимальная — 147.91.

Следите за динамикой Hamilton Lane Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
145.44 147.91
Годовой диапазон
124.10 203.72
Предыдущее закрытие
146.53
Open
146.53
Bid
147.58
Ask
147.88
Low
145.44
High
147.91
Объем
514
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
-2.63%
6-месячное изменение
-0.63%
Годовое изменение
-11.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.