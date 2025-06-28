Валюты / HLNE
HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A
147.58 USD 1.05 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLNE за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.44, а максимальная — 147.91.
Следите за динамикой Hamilton Lane Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HLNE
Дневной диапазон
145.44 147.91
Годовой диапазон
124.10 203.72
- Предыдущее закрытие
- 146.53
- Open
- 146.53
- Bid
- 147.58
- Ask
- 147.88
- Low
- 145.44
- High
- 147.91
- Объем
- 514
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- -2.63%
- 6-месячное изменение
- -0.63%
- Годовое изменение
- -11.99%
