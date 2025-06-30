Devises / HLNE
HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A
150.36 USD 0.62 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLNE a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 148.70 et à un maximum de 150.88.
Suivez la dynamique Hamilton Lane Incorporated - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
148.70 150.88
Range Annuel
124.10 203.72
- Clôture Précédente
- 150.98
- Ouverture
- 150.66
- Bid
- 150.36
- Ask
- 150.66
- Plus Bas
- 148.70
- Plus Haut
- 150.88
- Volume
- 1.226 K
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- -0.80%
- Changement à 6 Mois
- 1.24%
- Changement Annuel
- -10.33%
20 septembre, samedi