Währungen / HLNE
HLNE: Hamilton Lane Incorporated - Class A
149.50 USD 1.48 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLNE hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 148.70 bis zu einem Hoch von 150.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hamilton Lane Incorporated - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HLNE News
Tagesspanne
148.70 150.66
Jahresspanne
124.10 203.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 150.98
- Eröffnung
- 150.66
- Bid
- 149.50
- Ask
- 149.80
- Tief
- 148.70
- Hoch
- 150.66
- Volumen
- 542
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- -1.37%
- 6-Monatsänderung
- 0.66%
- Jahresänderung
- -10.84%
