クォートセクション
通貨 / HLIO
株に戻る

HLIO: Helios Technologies Inc

55.60 USD 1.98 (3.69%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HLIOの今日の為替レートは、3.69%変化しました。日中、通貨は1あたり54.05の安値と56.17の高値で取引されました。

Helios Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLIO News

1日のレンジ
54.05 56.17
1年のレンジ
24.77 57.29
以前の終値
53.62
始値
54.25
買値
55.60
買値
55.90
安値
54.05
高値
56.17
出来高
288
1日の変化
3.69%
1ヶ月の変化
4.89%
6ヶ月の変化
73.75%
1年の変化
17.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K