HLIO: Helios Technologies Inc
55.60 USD 1.98 (3.69%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLIOの今日の為替レートは、3.69%変化しました。日中、通貨は1あたり54.05の安値と56.17の高値で取引されました。
Helios Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
54.05 56.17
1年のレンジ
24.77 57.29
- 以前の終値
- 53.62
- 始値
- 54.25
- 買値
- 55.60
- 買値
- 55.90
- 安値
- 54.05
- 高値
- 56.17
- 出来高
- 288
- 1日の変化
- 3.69%
- 1ヶ月の変化
- 4.89%
- 6ヶ月の変化
- 73.75%
- 1年の変化
- 17.05%
