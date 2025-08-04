Devises / HLIO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HLIO: Helios Technologies Inc
54.37 USD 1.23 (2.21%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLIO a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.02 et à un maximum de 55.72.
Suivez la dynamique Helios Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLIO Nouvelles
- Strength Seen in Luxfer (LXFR): Can Its 5.4% Jump Turn into More Strength?
- Recent Price Trend in Helios Technologies (HLIO) is Your Friend, Here's Why
- Are Industrial Products Stocks Lagging Hudson Technologies (HDSN) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Crane, Oshkosh, Flowserve and Helios
- 4 Industrial Manufacturing Stocks to Gain on Robust Industry Trends
- KeyBanc raises Helios Tech stock price target to $61 on self-help initiatives
- GNRC Launches PWRmicro Inverter to Boost Solar Output and Integration
- Here's Why Helios Technologies (HLIO) is a Great Momentum Stock to Buy
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- Helios Technologies (HLIO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Are Industrial Products Stocks Lagging Fuel Tech (FTEK) This Year?
- Earnings Estimates Rising for Helios Technologies (HLIO): Will It Gain?
- Helios Technologies (HLIO) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Here's Why Momentum in Helios Technologies (HLIO) Should Keep going
- Is Fuel Tech (FTEK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Helios Technologies: Signs Of Stabilization, But Organic Growth Is Still Lacking
- Helios Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLIO)
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Helios Tech stock price target raised to $45 from $40 at KeyBanc
- Stifel reiterates Buy rating on Helios Tech stock after strong Q2 results
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Helios Technologies (HLIO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Helios Technologies soars 8.8% as earnings beat estimates, guidance raised
Range quotidien
54.02 55.72
Range Annuel
24.77 57.29
- Clôture Précédente
- 55.60
- Ouverture
- 55.69
- Bid
- 54.37
- Ask
- 54.67
- Plus Bas
- 54.02
- Plus Haut
- 55.72
- Volume
- 347
- Changement quotidien
- -2.21%
- Changement Mensuel
- 2.57%
- Changement à 6 Mois
- 69.91%
- Changement Annuel
- 14.46%
20 septembre, samedi