CotationsSections
Devises / HLIO
Retour à Actions

HLIO: Helios Technologies Inc

54.37 USD 1.23 (2.21%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HLIO a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.02 et à un maximum de 55.72.

Suivez la dynamique Helios Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLIO Nouvelles

Range quotidien
54.02 55.72
Range Annuel
24.77 57.29
Clôture Précédente
55.60
Ouverture
55.69
Bid
54.37
Ask
54.67
Plus Bas
54.02
Plus Haut
55.72
Volume
347
Changement quotidien
-2.21%
Changement Mensuel
2.57%
Changement à 6 Mois
69.91%
Changement Annuel
14.46%
20 septembre, samedi