통화 / HLIO
HLIO: Helios Technologies Inc
54.37 USD 1.23 (2.21%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HLIO 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.02이고 고가는 55.72이었습니다.
Helios Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLIO News
일일 변동 비율
54.02 55.72
년간 변동
24.77 57.29
- 이전 종가
- 55.60
- 시가
- 55.69
- Bid
- 54.37
- Ask
- 54.67
- 저가
- 54.02
- 고가
- 55.72
- 볼륨
- 347
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- 2.57%
- 6개월 변동
- 69.91%
- 년간 변동율
- 14.46%
20 9월, 토요일