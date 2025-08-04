Währungen / HLIO
HLIO: Helios Technologies Inc
55.60 USD 1.98 (3.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLIO hat sich für heute um 3.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.05 bis zu einem Hoch von 56.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Helios Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLIO News
Tagesspanne
54.05 56.17
Jahresspanne
24.77 57.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.62
- Eröffnung
- 54.25
- Bid
- 55.60
- Ask
- 55.90
- Tief
- 54.05
- Hoch
- 56.17
- Volumen
- 288
- Tagesänderung
- 3.69%
- Monatsänderung
- 4.89%
- 6-Monatsänderung
- 73.75%
- Jahresänderung
- 17.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K