货币 / HLIO
HLIO: Helios Technologies Inc
54.32 USD 0.00 (0.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HLIO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点54.32和高点55.14进行交易。
关注Helios Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HLIO新闻
日范围
54.32 55.14
年范围
24.77 57.29
- 前一天收盘价
- 54.32
- 开盘价
- 54.53
- 卖价
- 54.32
- 买价
- 54.62
- 最低价
- 54.32
- 最高价
- 55.14
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 69.75%
- 年变化
- 14.36%
