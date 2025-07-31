Divisas / HLIO
HLIO: Helios Technologies Inc
53.62 USD 0.70 (1.29%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HLIO de hoy ha cambiado un -1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.40, mientras que el máximo ha alcanzado 55.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Helios Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
53.40 55.54
Rango anual
24.77 57.29
- Cierres anteriores
- 54.32
- Open
- 54.53
- Bid
- 53.62
- Ask
- 53.92
- Low
- 53.40
- High
- 55.54
- Volumen
- 274
- Cambio diario
- -1.29%
- Cambio mensual
- 1.15%
- Cambio a 6 meses
- 67.56%
- Cambio anual
- 12.88%
