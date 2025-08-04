Valute / HLIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HLIO: Helios Technologies Inc
54.37 USD 1.23 (2.21%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HLIO ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.02 e ad un massimo di 55.72.
Segui le dinamiche di Helios Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLIO News
- Strength Seen in Luxfer (LXFR): Can Its 5.4% Jump Turn into More Strength?
- Recent Price Trend in Helios Technologies (HLIO) is Your Friend, Here's Why
- Are Industrial Products Stocks Lagging Hudson Technologies (HDSN) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Crane, Oshkosh, Flowserve and Helios
- 4 Industrial Manufacturing Stocks to Gain on Robust Industry Trends
- KeyBanc raises Helios Tech stock price target to $61 on self-help initiatives
- GNRC Launches PWRmicro Inverter to Boost Solar Output and Integration
- Here's Why Helios Technologies (HLIO) is a Great Momentum Stock to Buy
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- Helios Technologies (HLIO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Are Industrial Products Stocks Lagging Fuel Tech (FTEK) This Year?
- Earnings Estimates Rising for Helios Technologies (HLIO): Will It Gain?
- Helios Technologies (HLIO) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Here's Why Momentum in Helios Technologies (HLIO) Should Keep going
- Is Fuel Tech (FTEK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Helios Technologies: Signs Of Stabilization, But Organic Growth Is Still Lacking
- Helios Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HLIO)
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Helios Tech stock price target raised to $45 from $40 at KeyBanc
- Stifel reiterates Buy rating on Helios Tech stock after strong Q2 results
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Helios Technologies (HLIO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Helios Technologies soars 8.8% as earnings beat estimates, guidance raised
Intervallo Giornaliero
54.02 55.72
Intervallo Annuale
24.77 57.29
- Chiusura Precedente
- 55.60
- Apertura
- 55.69
- Bid
- 54.37
- Ask
- 54.67
- Minimo
- 54.02
- Massimo
- 55.72
- Volume
- 347
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- 2.57%
- Variazione Semestrale
- 69.91%
- Variazione Annuale
- 14.46%
20 settembre, sabato