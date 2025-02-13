通貨 / GROW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A
2.56 USD 0.05 (1.99%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GROWの今日の為替レートは、1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり2.53の安値と2.59の高値で取引されました。
U.S. Global Investors Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GROW News
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q4 2025 Earnings Call Prepared
- Molten Ventures acquires stake in Speedinvest fund, sells Revolut shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Molten Ventures releases FY25 sustainability report highlighting ESG progress
- Molten Ventures to hold annual general meeting on July 8
- Molten Ventures exits Euronext Dublin, retains London listing
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.53 2.59
1年のレンジ
2.02 2.68
- 以前の終値
- 2.51
- 始値
- 2.53
- 買値
- 2.56
- 買値
- 2.86
- 安値
- 2.53
- 高値
- 2.59
- 出来高
- 179
- 1日の変化
- 1.99%
- 1ヶ月の変化
- 6.67%
- 6ヶ月の変化
- 11.79%
- 1年の変化
- -0.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K