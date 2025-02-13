Divisas / GROW
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A
2.51 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GROW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.48, mientras que el máximo ha alcanzado 2.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U.S. Global Investors Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.48 2.55
Rango anual
2.02 2.68
- Cierres anteriores
- 2.51
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.48
- High
- 2.55
- Volumen
- 196
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.58%
- Cambio a 6 meses
- 9.61%
- Cambio anual
- -2.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B