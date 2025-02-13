Währungen / GROW
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A
2.59 USD 0.03 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GROW hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.56 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Global Investors Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GROW News
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q4 2025 Earnings Call Prepared
- Molten Ventures acquires stake in Speedinvest fund, sells Revolut shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Molten Ventures releases FY25 sustainability report highlighting ESG progress
- Molten Ventures to hold annual general meeting on July 8
- Molten Ventures exits Euronext Dublin, retains London listing
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.56 2.60
Jahresspanne
2.02 2.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.56
- Eröffnung
- 2.56
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Tief
- 2.56
- Hoch
- 2.60
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- 1.17%
- Monatsänderung
- 7.92%
- 6-Monatsänderung
- 13.10%
- Jahresänderung
- 0.78%
