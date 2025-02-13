Валюты / GROW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A
2.51 USD 0.03 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GROW за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.47, а максимальная — 2.57.
Следите за динамикой U.S. Global Investors Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GROW
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q4 2025 Earnings Call Prepared
- Molten Ventures acquires stake in Speedinvest fund, sells Revolut shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Molten Ventures releases FY25 sustainability report highlighting ESG progress
- Molten Ventures to hold annual general meeting on July 8
- Molten Ventures exits Euronext Dublin, retains London listing
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.47 2.57
Годовой диапазон
2.02 2.68
- Предыдущее закрытие
- 2.48
- Open
- 2.47
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.47
- High
- 2.57
- Объем
- 185
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- 9.61%
- Годовое изменение
- -2.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.