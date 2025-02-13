КотировкиРазделы
Валюты / GROW
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A

2.51 USD 0.03 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GROW за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.47, а максимальная — 2.57.

Следите за динамикой U.S. Global Investors Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.47 2.57
Годовой диапазон
2.02 2.68
Предыдущее закрытие
2.48
Open
2.47
Bid
2.51
Ask
2.81
Low
2.47
High
2.57
Объем
185
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
4.58%
6-месячное изменение
9.61%
Годовое изменение
-2.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.