Moedas / GROW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A
2.56 USD 0.05 (1.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GROW para hoje mudou para 1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.53 e o mais alto foi 2.59.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Global Investors Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GROW Notícias
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q4 2025 Earnings Call Prepared
- Molten Ventures acquires stake in Speedinvest fund, sells Revolut shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Molten Ventures releases FY25 sustainability report highlighting ESG progress
- Molten Ventures to hold annual general meeting on July 8
- Molten Ventures exits Euronext Dublin, retains London listing
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.53 2.59
Faixa anual
2.02 2.68
- Fechamento anterior
- 2.51
- Open
- 2.53
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Low
- 2.53
- High
- 2.59
- Volume
- 179
- Mudança diária
- 1.99%
- Mudança mensal
- 6.67%
- Mudança de 6 meses
- 11.79%
- Mudança anual
- -0.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh