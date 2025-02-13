Valute / GROW
GROW: U.S. Global Investors Inc - Class A
2.58 USD 0.02 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GROW ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.60.
Segui le dinamiche di U.S. Global Investors Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GROW News
Intervallo Giornaliero
2.56 2.60
Intervallo Annuale
2.02 2.68
- Chiusura Precedente
- 2.56
- Apertura
- 2.56
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Minimo
- 2.56
- Massimo
- 2.60
- Volume
- 88
- Variazione giornaliera
- 0.78%
- Variazione Mensile
- 7.50%
- Variazione Semestrale
- 12.66%
- Variazione Annuale
- 0.39%
21 settembre, domenica