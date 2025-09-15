クォートセクション
通貨 / EDV
EDV: Vanguard Extended Duration Treasury ETF

68.15 USD 1.18 (1.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDVの今日の為替レートは、-1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり67.83の安値と68.47の高値で取引されました。

Vanguard Extended Duration Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
67.83 68.47
1年のレンジ
61.56 80.67
以前の終値
69.33
始値
68.25
買値
68.15
買値
68.45
安値
67.83
高値
68.47
出来高
1.235 K
1日の変化
-1.70%
1ヶ月の変化
6.65%
6ヶ月の変化
-3.84%
1年の変化
-14.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K