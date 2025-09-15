通貨 / EDV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EDV: Vanguard Extended Duration Treasury ETF
68.15 USD 1.18 (1.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDVの今日の為替レートは、-1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり67.83の安値と68.47の高値で取引されました。
Vanguard Extended Duration Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDV News
- ロンドン上場の鉱山企業株、金相場の上昇で堅調
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- No, Wait, They Cut Rates?
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
1日のレンジ
67.83 68.47
1年のレンジ
61.56 80.67
- 以前の終値
- 69.33
- 始値
- 68.25
- 買値
- 68.15
- 買値
- 68.45
- 安値
- 67.83
- 高値
- 68.47
- 出来高
- 1.235 K
- 1日の変化
- -1.70%
- 1ヶ月の変化
- 6.65%
- 6ヶ月の変化
- -3.84%
- 1年の変化
- -14.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K