EDV: Vanguard Extended Duration Treasury ETF

67.72 USD 0.43 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDV hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.67 bis zu einem Hoch von 68.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Extended Duration Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
67.67 68.19
Jahresspanne
61.56 80.67
Vorheriger Schlusskurs
68.15
Eröffnung
68.01
Bid
67.72
Ask
68.02
Tief
67.67
Hoch
68.19
Volumen
690
Tagesänderung
-0.63%
Monatsänderung
5.98%
6-Monatsänderung
-4.44%
Jahresänderung
-15.43%
