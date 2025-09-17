CotationsSections
EDV: Vanguard Extended Duration Treasury ETF

67.94 USD 0.21 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EDV a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.67 et à un maximum de 68.19.

Suivez la dynamique Vanguard Extended Duration Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
67.67 68.19
Range Annuel
61.56 80.67
Clôture Précédente
68.15
Ouverture
68.01
Bid
67.94
Ask
68.24
Plus Bas
67.67
Plus Haut
68.19
Volume
1.163 K
Changement quotidien
-0.31%
Changement Mensuel
6.32%
Changement à 6 Mois
-4.13%
Changement Annuel
-15.16%
20 septembre, samedi