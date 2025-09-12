Валюты / EDV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EDV: Vanguard Extended Duration Treasury ETF
69.48 USD 0.16 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDV за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.16, а максимальная — 69.67.
Следите за динамикой Vanguard Extended Duration Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EDV
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Fed Is In Focus
- The Search For Goldilocks
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Yield Curve Steepened Last Week, While U.S. Equity Indices Became Very Overbought
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
- Melt-Up Ahead?
- CIO Notebook: August Core CPI As Expected But Claims Steal The Spotlight
- Surging Jobless Claims And In Line CPI Validate Our Bullish Rate Outlook
- Inflation Is Not A Virus, And It's Not Going Up
- A Case For Cuts? What To Expect From The U.S. Fed
- Fed Funds Rate Cuts Won’t Necessarily Lower Residential Mortgage Rates (NASDAQ:TLT)
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- What's At Stake As U.S. Supreme Court Considers Tariff Case
- Inflation Heats Up In August
Дневной диапазон
69.16 69.67
Годовой диапазон
61.56 80.67
- Предыдущее закрытие
- 69.32
- Open
- 69.17
- Bid
- 69.48
- Ask
- 69.78
- Low
- 69.16
- High
- 69.67
- Объем
- 693
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 8.73%
- 6-месячное изменение
- -1.96%
- Годовое изменение
- -13.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.