EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

39.77 USD 0.06 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDOWの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり39.70の安値と39.92の高値で取引されました。

First Trust Dow 30 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.70 39.92
1年のレンジ
31.52 39.94
以前の終値
39.71
始値
39.70
買値
39.77
買値
40.07
安値
39.70
高値
39.92
出来高
27
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
0.86%
6ヶ月の変化
10.81%
1年の変化
11.15%
