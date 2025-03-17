通貨 / EDOW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.77 USD 0.06 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDOWの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり39.70の安値と39.92の高値で取引されました。
First Trust Dow 30 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDOW News
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) a Strong ETF Right Now?
- Should First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
1日のレンジ
39.70 39.92
1年のレンジ
31.52 39.94
- 以前の終値
- 39.71
- 始値
- 39.70
- 買値
- 39.77
- 買値
- 40.07
- 安値
- 39.70
- 高値
- 39.92
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.86%
- 6ヶ月の変化
- 10.81%
- 1年の変化
- 11.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K