EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.71 USD 0.08 (0.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDOW de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.71, mientras que el máximo ha alcanzado 39.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Dow 30 Equal Weight ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
39.71 39.90
Rango anual
31.52 39.94
- Cierres anteriores
- 39.63
- Open
- 39.73
- Bid
- 39.71
- Ask
- 40.01
- Low
- 39.71
- High
- 39.90
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 0.71%
- Cambio a 6 meses
- 10.64%
- Cambio anual
- 10.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B