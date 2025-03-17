Valute / EDOW
EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.83 USD 0.06 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDOW ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.73 e ad un massimo di 39.91.
Segui le dinamiche di First Trust Dow 30 Equal Weight ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EDOW News
Intervallo Giornaliero
39.73 39.91
Intervallo Annuale
31.52 39.94
- Chiusura Precedente
- 39.77
- Apertura
- 39.83
- Bid
- 39.83
- Ask
- 40.13
- Minimo
- 39.73
- Massimo
- 39.91
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 1.01%
- Variazione Semestrale
- 10.98%
- Variazione Annuale
- 11.32%
21 settembre, domenica