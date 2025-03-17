Devises / EDOW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.83 USD 0.06 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EDOW a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.73 et à un maximum de 39.91.
Suivez la dynamique First Trust Dow 30 Equal Weight ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDOW Nouvelles
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) a Strong ETF Right Now?
- Should First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Range quotidien
39.73 39.91
Range Annuel
31.52 39.94
- Clôture Précédente
- 39.77
- Ouverture
- 39.83
- Bid
- 39.83
- Ask
- 40.13
- Plus Bas
- 39.73
- Plus Haut
- 39.91
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 1.01%
- Changement à 6 Mois
- 10.98%
- Changement Annuel
- 11.32%
20 septembre, samedi