시세섹션
통화 / EDOW
주식로 돌아가기

EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

39.83 USD 0.06 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EDOW 환율이 오늘 0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.73이고 고가는 39.91이었습니다.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDOW News

일일 변동 비율
39.73 39.91
년간 변동
31.52 39.94
이전 종가
39.77
시가
39.83
Bid
39.83
Ask
40.13
저가
39.73
고가
39.91
볼륨
13
일일 변동
0.15%
월 변동
1.01%
6개월 변동
10.98%
년간 변동율
11.32%
20 9월, 토요일