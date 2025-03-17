Валюты / EDOW
EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.63 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDOW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.51, а максимальная — 39.66.
Следите за динамикой First Trust Dow 30 Equal Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDOW
Дневной диапазон
39.51 39.66
Годовой диапазон
31.52 39.94
- Предыдущее закрытие
- 39.62
- Open
- 39.66
- Bid
- 39.63
- Ask
- 39.93
- Low
- 39.51
- High
- 39.66
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 10.42%
- Годовое изменение
- 10.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.