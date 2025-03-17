Währungen / EDOW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.89 USD 0.12 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDOW hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.73 bis zu einem Hoch von 39.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Dow 30 Equal Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDOW News
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) a Strong ETF Right Now?
- Should First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Tagesspanne
39.73 39.91
Jahresspanne
31.52 39.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.77
- Eröffnung
- 39.83
- Bid
- 39.89
- Ask
- 40.19
- Tief
- 39.73
- Hoch
- 39.91
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- 11.15%
- Jahresänderung
- 11.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K