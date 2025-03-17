货币 / EDOW
EDOW: First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
39.71 USD 0.08 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EDOW汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点39.71和高点39.90进行交易。
关注First Trust Dow 30 Equal Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EDOW新闻
日范围
39.71 39.90
年范围
31.52 39.94
- 前一天收盘价
- 39.63
- 开盘价
- 39.73
- 卖价
- 39.71
- 买价
- 40.01
- 最低价
- 39.71
- 最高价
- 39.90
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.71%
- 6个月变化
- 10.64%
- 年变化
- 10.98%
