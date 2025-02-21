通貨 / CQP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units
53.72 USD 0.10 (0.19%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CQPの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり53.25の安値と53.93の高値で取引されました。
Cheniere Energy Partners, LP Common Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CQP News
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Cheniere Energy Partners: The LP Vs. The Master (LNG) (NYSE:CQP)
- Cheniere Partners Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat
- Cheniere Energy Partners earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Scotiabank raises Cheniere Energy stock price target to $261 on expansion plans
- Cheniere Energy Partners closes $1 billion senior notes offering due 2035
- Cheniere Energy closes $1 billion senior notes offering due 2035
- 3 Brilliant LNG Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Want at Least $1,000 in Passive Income per Year? Invest $10,000 in Each of These 3 Dividend Stocks.
- Thrivent Income Fund Q1 2025 Commentary
- Cheniere Energy Partners prices $5.55% senior notes due 2035
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- Cheniere Partners to offer senior notes due 2035 for debt refinancing
- Sabine Pass Expansion Might Not Be That Great For Cheniere Energy Partners Unitholders
- 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy in June
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- UnitedHealth, First Solar among Monday’s market cap stock movers
- UnitedHealth, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- 4 Brilliant Midstream Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Conoco Phillips Stock: Undervalued Laggard Poised To Outperform (NYSE:COP)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
- Cheniere Energy: Stifel lowers PT, downgrades to 'Sell' on limited upside
1日のレンジ
53.25 53.93
1年のレンジ
47.55 68.42
- 以前の終値
- 53.62
- 始値
- 53.25
- 買値
- 53.72
- 買値
- 54.02
- 安値
- 53.25
- 高値
- 53.93
- 出来高
- 150
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- -1.95%
- 6ヶ月の変化
- -20.23%
- 1年の変化
- 10.42%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B