CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units

52.56 USD 1.16 (2.16%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CQP a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.43 et à un maximum de 53.97.

Suivez la dynamique Cheniere Energy Partners, LP Common Units. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
52.43 53.97
Range Annuel
47.55 68.42
Clôture Précédente
53.72
Ouverture
53.51
Bid
52.56
Ask
52.86
Plus Bas
52.43
Plus Haut
53.97
Volume
98
Changement quotidien
-2.16%
Changement Mensuel
-4.07%
Changement à 6 Mois
-21.95%
Changement Annuel
8.04%
20 septembre, samedi