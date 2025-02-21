货币 / CQP
CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units
53.30 USD 1.39 (2.68%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CQP汇率已更改2.68%。当日，交易品种以低点52.00和高点53.61进行交易。
关注Cheniere Energy Partners, LP Common Units动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
52.00 53.61
年范围
47.55 68.42
- 前一天收盘价
- 51.91
- 开盘价
- 52.16
- 卖价
- 53.30
- 买价
- 53.60
- 最低价
- 52.00
- 最高价
- 53.61
- 交易量
- 301
- 日变化
- 2.68%
- 月变化
- -2.72%
- 6个月变化
- -20.85%
- 年变化
- 9.56%
