CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units
52.56 USD 1.16 (2.16%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CQP 환율이 오늘 -2.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.43이고 고가는 53.97이었습니다.
Cheniere Energy Partners, LP Common Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
52.43 53.97
년간 변동
47.55 68.42
- 이전 종가
- 53.72
- 시가
- 53.51
- Bid
- 52.56
- Ask
- 52.86
- 저가
- 52.43
- 고가
- 53.97
- 볼륨
- 98
- 일일 변동
- -2.16%
- 월 변동
- -4.07%
- 6개월 변동
- -21.95%
- 년간 변동율
- 8.04%
