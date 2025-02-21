KurseKategorien
CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units

53.72 USD 0.10 (0.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CQP hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.25 bis zu einem Hoch von 53.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cheniere Energy Partners, LP Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
53.25 53.93
Jahresspanne
47.55 68.42
Vorheriger Schlusskurs
53.62
Eröffnung
53.25
Bid
53.72
Ask
54.02
Tief
53.25
Hoch
53.93
Volumen
150
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
-1.95%
6-Monatsänderung
-20.23%
Jahresänderung
10.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K