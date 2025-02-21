Währungen / CQP
CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units
53.72 USD 0.10 (0.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CQP hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.25 bis zu einem Hoch von 53.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cheniere Energy Partners, LP Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CQP News
Tagesspanne
53.25 53.93
Jahresspanne
47.55 68.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.62
- Eröffnung
- 53.25
- Bid
- 53.72
- Ask
- 54.02
- Tief
- 53.25
- Hoch
- 53.93
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- -1.95%
- 6-Monatsänderung
- -20.23%
- Jahresänderung
- 10.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K