CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units
53.30 USD 1.39 (2.68%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CQP за сегодня изменился на 2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.00, а максимальная — 53.61.
Следите за динамикой Cheniere Energy Partners, LP Common Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
52.00 53.61
Годовой диапазон
47.55 68.42
- Предыдущее закрытие
- 51.91
- Open
- 52.16
- Bid
- 53.30
- Ask
- 53.60
- Low
- 52.00
- High
- 53.61
- Объем
- 301
- Дневное изменение
- 2.68%
- Месячное изменение
- -2.72%
- 6-месячное изменение
- -20.85%
- Годовое изменение
- 9.56%
