CQP: Cheniere Energy Partners, LP Common Units

53.30 USD 1.39 (2.68%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CQP за сегодня изменился на 2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.00, а максимальная — 53.61.

Следите за динамикой Cheniere Energy Partners, LP Common Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.00 53.61
Годовой диапазон
47.55 68.42
Предыдущее закрытие
51.91
Open
52.16
Bid
53.30
Ask
53.60
Low
52.00
High
53.61
Объем
301
Дневное изменение
2.68%
Месячное изменение
-2.72%
6-месячное изменение
-20.85%
Годовое изменение
9.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.