通貨 / CHDN
CHDN: Churchill Downs Incorporated
96.39 USD 0.29 (0.30%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHDNの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり96.00の安値と97.38の高値で取引されました。
Churchill Downs Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHDN News
1日のレンジ
96.00 97.38
1年のレンジ
85.61 150.22
- 以前の終値
- 96.10
- 始値
- 96.28
- 買値
- 96.39
- 買値
- 96.69
- 安値
- 96.00
- 高値
- 97.38
- 出来高
- 1.289 K
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- -6.49%
- 6ヶ月の変化
- -12.97%
- 1年の変化
- -28.81%
